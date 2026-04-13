Овечкин не стал обмениваться рукопожатиями с игроками «Питтсбурга» после матча

Овечкин сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (3:0). Теперь на его счету 63 (32+31) балла в 81 игре сезона-2025/26.
После матча игроки «Питтсбурга» остались на площадке для рукопожатия с Овечкиным, но россиянин жестом показал, что им не нужно оставаться на льду.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.