Глава Удмуртии об «Ижстали»: «Новый сезон команда проведет в обновленном дворце. Перезагрузка клуба продолжается. План на ближайшие 2 года — выиграть Кубок»

Сообщается, что техническая готовность Ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске достигла 72%. На арене полностью смонтированы борта и видеокуб, ведется подготовка под чистовую заливку трибун, завершается установка финишных звукоизолирующих панелей. Холодильное оборудование прошло пусконаладочные работы.
«Мы еще в конце прошлого года предупреждали болельщиков, что не будем называть точные сроки. Объект старый, и в процессе реконструкции постоянно выявляются скрытые дефекты, что требует дополнительного времени и ресурсов. Мы не стали делать на “троечку” — решили отработать на максимум и устранить все возможные недочеты.
Заместитель председателя правительства Тимур Меджитов и подрядчики заверили меня, что новый сезон команда и болельщики проведут уже в обновленном Ледовом дворце. Ничто не должно помешать выполнению этих сроков, но точную дату называть не буду.
Хочу обратиться к болельщикам с огромными словами благодарности за веру в команду и поддержку. Перезагрузка хоккейного клуба «Ижсталь» продолжается. Первый сезон считаем успешным: задача выхода в плей-офф выполнена. План на ближайшие два года — выиграть Кубок, ни больше ни меньше. С такими болельщиками и тренерским штабом у нас все получится", — сообщил Бречалов.