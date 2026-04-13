Глава Удмуртии об «Ижстали»: «Новый сезон команда проведет в обновленном дворце. Перезагрузка клуба продолжается. План на ближайшие 2 года — выиграть Кубок»

Хочу обратиться к болельщикам с огромными словами благодарности за веру в команду и поддержку. Перезагрузка хоккейного клуба «Ижсталь» продолжается. Первый сезон считаем успешным: задача выхода в плей-офф выполнена. План на ближайшие два года — выиграть Кубок, ни больше ни меньше. С такими болельщиками и тренерским штабом у нас все получится", — сообщил Бречалов.