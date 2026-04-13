Овечкин об отказе от рукопожатий с игроками «Питтсбурга»: «Я же еще не определился с будущим. После интервью пообщаюсь с Сидом и Джино»

После игры хоккеисты «Пингвинс» остались на площадке для рукопожатия с Овечкиным, но россиянин жестом показал, что им не нужно оставаться на льду.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее Александр сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».
"Почему я отказался от рукопожатий? Потому что я же еще не определился со своим будущим. Пока ответа на этот вопрос нет.
Спасибо, что подождали меня, после интервью я пойду пообщаюсь с Сидом [Сидни Кросби] и Джино [Евгением Малкиным]", — сказал Овечкин.
Овечкин сыграл 100-й матч против Кросби в НХЛ! И, похоже, не последний.