Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.05
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.80
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2

Малкин об Овечкине: «Не верю, что эта наша игра была последней. Он все еще голоден и по-прежнему любит хоккей. Это величайший снайпер всех времен»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не верит в то, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершит карьеру в НХЛ в этом году.

Игроки встретились после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Кэпиталс» (0:3).

39-летний Малкин и 40-летний Овечкин были выбраны на драфте НХЛ-2004 — под вторым и первым номером соответственно.

"Я не верю в то, что эта наша игра была последней. Думаю, что он точно вернется в следующем сезоне. Он все еще голоден и по-прежнему любит хоккей. В этом сезоне забросил более 30 шайб.

Мне нравится быть его другом. Я наслаждаюсь каждым моментом. Он величайший снайпер всех времен. Играть против него всегда интересно. Он отличный друг и семьянин", — сказал Малкин.

Овечкин и Малкин сыграли в хоккей дома у капитана «Вашингтона». Братья Протасы, Мирошниченко и Соловьев присоединились к встрече.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше