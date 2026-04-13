Малкин об Овечкине: «Не верю, что эта наша игра была последней. Он все еще голоден и по-прежнему любит хоккей. Это величайший снайпер всех времен»

Игроки встретились после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Кэпиталс» (0:3).
39-летний Малкин и 40-летний Овечкин были выбраны на драфте НХЛ-2004 — под вторым и первым номером соответственно.
"Я не верю в то, что эта наша игра была последней. Думаю, что он точно вернется в следующем сезоне. Он все еще голоден и по-прежнему любит хоккей. В этом сезоне забросил более 30 шайб.
Мне нравится быть его другом. Я наслаждаюсь каждым моментом. Он величайший снайпер всех времен. Играть против него всегда интересно. Он отличный друг и семьянин", — сказал Малкин.
Овечкин и Малкин сыграли в хоккей дома у капитана «Вашингтона». Братья Протасы, Мирошниченко и Соловьев присоединились к встрече.