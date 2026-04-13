Алексей Терещенко: «Вашингтон» играет волнообразно: то неплохо, то вообще пипец. Сложно сказать, почему так. Думаю, центральная ось играет не очень стабильно"

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом.
"Давайте дождемся конца сезона и посмотрим. Не будем сейчас прогнозы делать. Думаю, тут дело даже не в том, чтобы кому-то что-то доказать, а в желании играть в хоккей и выигрывать.
Рекорды рекордами, но желание побеждать у Александра остается. К тому же, ему немного осталось до общего рекорда по голам в НХЛ.
А если говорить про «Вашингтон», то играют они волнообразно: то неплохо, то вообще пипец. Сложно сказать, почему так. Думаю, центральная ось играет не очень стабильно, например, Макмайкл, Строум. Протас вообще начал играть только к концу чемпионата", — сказал Терещенко.
Напомним, с учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Вашингтон» одержал 3 победы подряд и выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда отстает от зоны плей-офф на 1 очко.