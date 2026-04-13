Максим Сушинский: «Рановато прощаться с Овечкиным! Он поставит еще один рекорд. “Вашингтон” сделает на этом больше денег, чем если бы они прошли несколько раундов плей-офф»

После игры хоккеисты «Пингвинс» остались на площадке для рукопожатия с Овечкиным, но россиянин жестом показал, что им не нужно оставаться на льду.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего форварда по действующему контракту. Ранее Александр сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Рановато прощаться с Овечкиным! Александр в такой хорошей форме, ему еще надо забить те 1016 голов. После матча он показал хоккеистам “Питтсбурга”, что заканчивать он еще не готов, дал это понять.
Если бы я был владельцем клуба, то ждал бы, когда он забьет оставшиеся шайбы. Думаю, так и будет, они будут ждать, потому что на Александре делаются большие деньги.
Он поставит еще один рекорд. «Вашингтон» сделает на этом больше денег, чем если бы они прошли несколько раундов плей-офф", — сказал Сушинский.