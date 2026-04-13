Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.05
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.80
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

Максим Сушинский: «Рановато прощаться с Овечкиным! Он поставит еще один рекорд. “Вашингтон” сделает на этом больше денег, чем если бы они прошли несколько раундов плей-офф»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался об отказе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

Источник: Спортс‘’

После игры хоккеисты «Пингвинс» остались на площадке для рукопожатия с Овечкиным, но россиянин жестом показал, что им не нужно оставаться на льду.

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего форварда по действующему контракту. Ранее Александр сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Рановато прощаться с Овечкиным! Александр в такой хорошей форме, ему еще надо забить те 1016 голов. После матча он показал хоккеистам “Питтсбурга”, что заканчивать он еще не готов, дал это понять.

Если бы я был владельцем клуба, то ждал бы, когда он забьет оставшиеся шайбы. Думаю, так и будет, они будут ждать, потому что на Александре делаются большие деньги.

Он поставит еще один рекорд. «Вашингтон» сделает на этом больше денег, чем если бы они прошли несколько раундов плей-офф", — сказал Сушинский.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
