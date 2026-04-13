Карбери об отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга»: «Он смотрит на это с позиции: “Я еще не решил, поэтому не хочу пожимать всем руки”, и я его понимаю»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался об отказе Александра Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

Источник: Спортс‘’

После игры хоккеисты «Пингвинс» остались на площадке для рукопожатия с Овечкиным, но россиянин жестом показал, что им не нужно оставаться на льду.

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего форварда по действующему контракту. Ранее Александр сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».

«Это в стиле Овечкина. Он такой: “Я не завершил карьеру, так что нет, оставьте меня в покое. Я не хочу ни кому пожимать руку”. И честно говоря, мы можем увидеться с ними через неделю. Вы слышали, что пишут в СМИ, но то же самое происходит, когда я разговариваю с ним лицом к лицу, один на один: ему нужно время, чтобы принять решение.

Хотя он очень благодарен, потому что это потенциально [конец], он приветствует все эти важные вещи, которые нужно сделать, потому что если это конец, мы должны были попрощаться и поблагодарить болельщиков и все внимание, но он также смотрит на это с позиции: «Я еще не решил, поэтому не хочу пожимать руки всем в “Пингвинс”, и я его понимаю», — сказал Карбери.

Овечкин сыграл 100-й матч против Кросби в НХЛ! И, похоже, не последний.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше