Карбери об отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга»: «Он смотрит на это с позиции: “Я еще не решил, поэтому не хочу пожимать всем руки”, и я его понимаю»

После игры хоккеисты «Пингвинс» остались на площадке для рукопожатия с Овечкиным, но россиянин жестом показал, что им не нужно оставаться на льду.
Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего форварда по действующему контракту. Ранее Александр сообщил, что примет решение о своем будущем летом. Эта игра может стать последней для российского форварда против «Питтсбурга».
«Это в стиле Овечкина. Он такой: “Я не завершил карьеру, так что нет, оставьте меня в покое. Я не хочу ни кому пожимать руку”. И честно говоря, мы можем увидеться с ними через неделю. Вы слышали, что пишут в СМИ, но то же самое происходит, когда я разговариваю с ним лицом к лицу, один на один: ему нужно время, чтобы принять решение.
Хотя он очень благодарен, потому что это потенциально [конец], он приветствует все эти важные вещи, которые нужно сделать, потому что если это конец, мы должны были попрощаться и поблагодарить болельщиков и все внимание, но он также смотрит на это с позиции: «Я еще не решил, поэтому не хочу пожимать руки всем в “Пингвинс”, и я его понимаю», — сказал Карбери.
Овечкин сыграл 100-й матч против Кросби в НХЛ! И, похоже, не последний.