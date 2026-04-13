Агент Овечкина о борьбе за плей-офф: «Отступать некуда, но все зависит не только от “Вашингтона”. Важно, как сыграет “Филадельфия” в двух последних матчах»

В воскресенье клуб обыграл «Питтсбург» со счетом 3:0. После 81 матча «Вашингтон» с 93 очками занимает третье место в зоне wild card. В заключительном матче сезона «Кэпиталс» встретятся с «Коламбусом», на счету которого 92 балла.
У находящейся в зоне плей-офф «Филадельфии» 94 очка и две игры в запасе.
— Кроме красивой истории получилось еще и победить «Питсбург» в важном матче, ведь команда борется за место в плей-офф.
— Победа, безусловно, важна, «Вашингтону» отступать некуда. Но все зависит не только от «Вашингтона». Важно будет, как сыграет «Филадельфия» в двух последних матчах.
К сожалению, даже при условии победы «Вашингтона» (над «Коламбусом») никаких гарантий, что они попадут в плей-офф, нет. Но безусловно важно выиграть в этой встрече, — сказал Чистяков.