14.04
Тампа-Бэй
:
Детройт
П1
1.83
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
14.04
Филадельфия
:
Каролина
П1
2.44
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
14.04
Флорида
:
Рейнджерс
П1
2.92
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
14.04
Торонто
:
Даллас
П1
3.30
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
14.04
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
П1
2.10
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.04
Сент-Луис
:
Миннесота
П1
2.40
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
14.04
Чикаго
:
Баффало
П1
3.68
X
4.60
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
14.04
Эдмонтон
:
Колорадо
П1
2.55
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
14.04
Вегас
:
Виннипег
П1
1.92
X
4.30
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
14.04
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
П1
3.00
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
П1
X
П2

Губерниев о будущем Овечкина: «Ему нужно понимать, где повыгоднее, где есть возможность денег заработать. Но бросать НХЛ на полпути нелогично»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Александру нужно понимать, где повыгоднее, где есть возможность денег заработать. Но, мне кажется, нелогично бросать НХЛ на полпути.

— Из-за рекорда Гретцки с учетом плей-офф?

— Даже не в рекордах дело. В хоккей играют не для того, чтобы ставить рекорды, а чтобы Кубки и медали выигрывать. Овечкин в состоянии поиграть на высшем уровне еще несколько лет. Вопрос где — там или у нас.

Но то, что он для НХЛ еще в полном порядке, это факт. И возвращаясь к рекордам: есть те, которые он пока не побил, и к этому надо стремиться.

— В КХЛ Овечкину еще рано возвращаться?

— Может, если ему сильно много денег заплатят, он вернется. Но в любом случае он хоккеист сильнейшей лиги мира, — заявил Губерниев.

