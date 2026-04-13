Губерниев о будущем Овечкина: «Ему нужно понимать, где повыгоднее, где есть возможность денег заработать. Но бросать НХЛ на полпути нелогично»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего Овечкина по действующему контракту. Ранее россиянин сообщил, что примет решение о своем будущем летом.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Александру нужно понимать, где повыгоднее, где есть возможность денег заработать. Но, мне кажется, нелогично бросать НХЛ на полпути.
— Из-за рекорда Гретцки с учетом плей-офф?
— Даже не в рекордах дело. В хоккей играют не для того, чтобы ставить рекорды, а чтобы Кубки и медали выигрывать. Овечкин в состоянии поиграть на высшем уровне еще несколько лет. Вопрос где — там или у нас.
Но то, что он для НХЛ еще в полном порядке, это факт. И возвращаясь к рекордам: есть те, которые он пока не побил, и к этому надо стремиться.
— В КХЛ Овечкину еще рано возвращаться?
— Может, если ему сильно много денег заплатят, он вернется. Но в любом случае он хоккеист сильнейшей лиги мира, — заявил Губерниев.