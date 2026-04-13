Игорь Ожиганов: «Мне очень близка идеология Кудашова. Правила его команды на игру мне подходят, мне в этом комфортно»

— Уже после увольнения вы с Кудашовым еще общались? Советовались?
— Нет, мне кажется, это было бы неправильно. У тебя уже другой главный тренер, и что-то советовать… Наверное, правильнее сказать так: мы общались один раз — где-то через неделю или две после отставки. И все. Больше ни советов, ни разговоров не было.
— Кудашов подписал контракт с «Автомобилистом» на два сезона. Успели его поздравить?
— Вы так спрашиваете про Алексея Николаевича, как будто мы с ним каждый день на связи. Нет, конечно. Я с ним по этому поводу не общался и не поздравлял.
— А в будущем вы бы хотели еще поработать с ним? Вы говорите, что это очень сильный специалист и что при нем у вас был прогресс.
— Еще в прошлом сезоне Алексей Шевченко спрашивал меня про качество игры и сказал, что это, похоже, мой лучший сезон. И сам же добавил: наверное, из-за доверия со стороны тренерского штаба. Мне очень близка идеология Алексея Николаевича. И правила его игры я принимаю, мне в этом комфортно.
— То есть вам близка именно его система?
— Да, правила его команды на игру мне подходят. Наверное, так правильнее сказать, — сказал защитник «Динамо».