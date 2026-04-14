Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
0
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.17
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.12
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
1
:
Баффало
2
Все коэффициенты
П1
11.25
X
4.10
П2
1.41
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
1
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
89.00
X
14.00
П2
1.23
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
5
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.50
П2
60.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.83
П2
1.99
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

«Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2023 года. С Овечкиным в команде — в 5-й раз за 21 сезон

«Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне.

Источник: Спортс‘’

Это стало известно после того, как «Филадельфия» обыграла «Каролину» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата.

«Флайерс» идут восьмыми в Восточной конференции, набрав 96 очков в 81 матче. «Кэпиталс» имеют в активе 93 балла в 81 игре и находится на девятой строчке.

«Вашингтон» не вышел в плей-офф во второй раз за четыре последних сезона и впервые с 2023 года.

«Кэпиталс» не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли в 5-й раз за 21 сезон нападающего Александра Овечкина в команде (2006, 2007, 2014, 2023 и 2026 год).

15 апреля «Вашингтон» сыграет против «Коламбуса» в заключительном матче регулярки, после чего завершит сезон. Контракт Овечкина и клуба рассчитан до завершения этого сезона.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше