«Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2023 года. С Овечкиным в команде — в 5-й раз за 21 сезон

Это стало известно после того, как «Филадельфия» обыграла «Каролину» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата.
«Флайерс» идут восьмыми в Восточной конференции, набрав 96 очков в 81 матче. «Кэпиталс» имеют в активе 93 балла в 81 игре и находится на девятой строчке.
«Вашингтон» не вышел в плей-офф во второй раз за четыре последних сезона и впервые с 2023 года.
«Кэпиталс» не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли в 5-й раз за 21 сезон нападающего Александра Овечкина в команде (2006, 2007, 2014, 2023 и 2026 год).
15 апреля «Вашингтон» сыграет против «Коламбуса» в заключительном матче регулярки, после чего завершит сезон. Контракт Овечкина и клуба рассчитан до завершения этого сезона.
Узнать больше по теме
