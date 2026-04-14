«Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом» в 1-м раунде Кубка Стэнли, выйдя в плей-офф впервые с 2020 года

Команда тренера Рика Токкета пробилась в плей-офф за счет победы над «Каролиной» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флайерс» набрали 96 очков в 81 матче и стали недосягаемы для «Вашингтона» (93 очка), который находится на девятой строчке.
Таким образом, «Филадельфия» вышла в плей-офф впервые с 2020 года и сыграет против «Питтсбурга» в первом раунде Кубка Стэнли.
Команды сойдутся друг против друга в рамках серии Кубка Стэнли впервые с 2018 года. Тогда в первом раунде в шести играх победили «Пингвинс».