Кучеров — 1-я звезда матча против «Детройта» с 1+1. Форвард «Тампы» набрал 130+ очков во 2-й раз в карьере, среди действующих игроков больше лишь у Макдэвида

Российский форвард сделал передачу и забросил победную шайбу в овертайме.
Кучеров завершил игру с нейтральной полезностью, нанес три броска по воротам и провел на льду 16:29 (1:53 — в большинстве).
Хоккеист записал на свой счет 130 (44+86) очков в 75 матчах чемпионата. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Коннору Макдэвиду (133).
Никита во второй раз в карьере набрал как минимум 130 баллов. Среди действующих игроков больше лишь у Макдэвида — он сделал это три раза. Также трижды такого результата добивался Марсель Дионн.
Выше идут Фил Эспозито (4) и Марио Лемье (6). Рекордом по этому показателю владеет Уэйн Гретцки — 13 сезонов.