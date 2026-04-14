«Баффало» впервые с 2010 года выиграл свой дивизион. Команда Раффа сыграет с «Бостоном» или «Оттавой» в 1-м раунде плей-офф

«Сэйбрс» набрали 108 очков в 81 игре и стали недосягаемыми для конкурентов — «Тампы» (106 в 81) и «Монреаля» (106 в 81) — за счет большего числа побед в основное время (42 против 40 и 34 соответственно).
В первом раунде плей-офф команда под руководством Линди Раффа встретится с первой командой из зоны wild card. Ей станет либо «Бостон» (98 в 81, заключительный матч регулярки — против «Нью-Джерси» дома), либо «Оттава» (97 в 81, заключительный матч регулярки — против «Торонто» дома).
Выиграть свой дивизион «Баффало» удалось впервые с сезона-2009/10, когда команда заняла 1-е место в существовавшем тогда Северо-Восточном дивизионе.
В текущем Атлантическом дивизионе (с сезона-2013/14, за исключением сокращенного из-за пандемии коронавируса сезона-2020/21) лучшим результатом команды до этого сезона было 5-е место.