«Тампа» и «Монреаль» сыграют в 1-м раунде плей-офф. Это будет 5-я их встреча в истории, прошлая была в финале Кубка Стэнли в 2021 году

Определилась еще одна пара первого раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Тампа» и «Монреаль», набравшие по 106 очков в 81 игре, не смогут догнать лидера Атлантического дивизиона «Баффало» (108 в 81) из-за меньшего числа побед в основное время (40 и 34 соответственно против 42).

Таким образом, «Лайтнинг» и «Канадиенс» встретятся в первом раунде плей-офф как вторая и третья команды дивизиона.

Команда, которая в итоге займет второе место, получит преимущество своей площадки. У «Тампы» остался домашний матч с «Рейнджерс», у «Монреаля» — гостевой против «Филадельфии».

Встреча в плей-офф будет для команд 5-й в истории. Из предыдущих 4 серий «Тампа» выиграла 3 (2004 — 4−0 во втором раунде, 2015 — 4−2 во втором раунде, 2021 — 4−1 в финале Кубка Стэнли), «Монреаль» — 1 (2014 — 4−0 в первом раунде).

Напомним, что в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса распределение команд по дивизионам было иным, а конференции отсутствовали.