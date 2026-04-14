«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд. «Кингс» проигрывали «Эдмонтону» в 1-м раунде в 4 предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли

«Кингс» завоевали путевку в розыгрыш Кубка Стэнли после победы над «Сиэтлом» (5:3).
Команда под руководством Ди Джея Смита, сменившего Джима Хиллера по ходу сезона, одержала 5 побед подряд и занимает второе место в зоне wild card Западной конференции (89 очков в 80 играх).
При этом у нее остаются шансы войти в топ-3 в Тихоокеанском дивизионе. Отставание от идущего на третьем месте «Анахайма» (90 в 80) составляет 1 очко.
Выход в плей-офф стал для «королей» пятым подряд. В четырех предыдущих розыгрышах они вылетали от «Эдмонтона» в первом раунде.