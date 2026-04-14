Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.83
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.00
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
1
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2

Определились все участники плей-офф НХЛ-2026. Уже известны 3 пары 1-го раунда Кубка Стэнли

После сегодняшнего игрового дня в НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли.

В Восточной конференции в плей-офф вышли «Каролина» (обеспечила себе первый посев), «Баффало» (выиграл дивизион), «Тампа», «Монреаль», «Питтсбург», «Бостон», «Оттава» и «Филадельфия». При этом уже известны две пары первого раунда из четырех.

«Тампа (2-е или 3-е место в Атлантическом дивизионе) — “Монреаль” (2-е или 3-е место в Атлантическом дивизионе).

«Питтсбург» (2-е место в Столичном дивизионе) — «Филадельфия» (3-е место в Столичном дивизионе).

Расстановка в двух других парах будет зависеть от результатов заключительных матчей «Бостона» (98 очков в 81 игре) и «Оттавы» (97 в 81), которые определят, какая команда будет 1-й в зоне wild card, а какая — второй.

«Каролина» (1-е место в конференции и Столичном дивизионе) — 2-е место в зоне wild card («Оттава» / «Бостон»).

«Баффало» (1-е место в Атлантическом дивизионе) — 1-е место в зоне wild card («Бостон» / «Оттава»).

В Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо» (обладатель трофея Президента), «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Юта», «Анахайм» и «Лос-Анджелес».

Поскольку пока неясна итоговая расстановка мест в Тихоокеанском дивизионе, известна только одна пара первого раунда.

«Даллас» (2-е место в Центральном дивизионе) — «Миннесота» (3-е место в Центральном дивизионе).