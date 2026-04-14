Определились все участники плей-офф НХЛ-2026. Уже известны 3 пары 1-го раунда Кубка Стэнли

В Восточной конференции в плей-офф вышли «Каролина» (обеспечила себе первый посев), «Баффало» (выиграл дивизион), «Тампа», «Монреаль», «Питтсбург», «Бостон», «Оттава» и «Филадельфия». При этом уже известны две пары первого раунда из четырех.
«Тампа (2-е или 3-е место в Атлантическом дивизионе) — “Монреаль” (2-е или 3-е место в Атлантическом дивизионе).
«Питтсбург» (2-е место в Столичном дивизионе) — «Филадельфия» (3-е место в Столичном дивизионе).
Расстановка в двух других парах будет зависеть от результатов заключительных матчей «Бостона» (98 очков в 81 игре) и «Оттавы» (97 в 81), которые определят, какая команда будет 1-й в зоне wild card, а какая — второй.
«Каролина» (1-е место в конференции и Столичном дивизионе) — 2-е место в зоне wild card («Оттава» / «Бостон»).
«Баффало» (1-е место в Атлантическом дивизионе) — 1-е место в зоне wild card («Бостон» / «Оттава»).
В Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо» (обладатель трофея Президента), «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Юта», «Анахайм» и «Лос-Анджелес».
Поскольку пока неясна итоговая расстановка мест в Тихоокеанском дивизионе, известна только одна пара первого раунда.
«Даллас» (2-е место в Центральном дивизионе) — «Миннесота» (3-е место в Центральном дивизионе).