Макдэвид набрал 134-е очко в сезоне НХЛ, забив «Колорадо». Отрыв в гонке бомбардиров от Кучерова — 4 балла, у «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 1 игре

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:2 Б).

Источник: Спортс‘’

На счету 29-летнего канадца 134 (48+86) очка в 81 игре в сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (сегодня — 1+1 в матче с «Детройтом», 4:3 ОТ). У трехкратного обладателя «Арт Росс Трофи» 130 (44+86) баллов в 75 играх.

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (сегодня — без очков в игре с «Ойлерс» за 27:57). У него 126 (52+74) очков в 79 играх.

До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 1 матчу, «Эвеланш» — 2. Все три команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

«Эдмонтону» предстоит сыграть с «Ванкувером» дома, «Тампе» — с «Рейнджерс» дома, а «Колорадо» будет противостоять «Калгари» (в гостях) и «Сиэтлу» (дома).

Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя — большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) — меньшее число проведенных игр.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше