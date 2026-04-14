Макдэвид набрал 134-е очко в сезоне НХЛ, забив «Колорадо». Отрыв в гонке бомбардиров от Кучерова — 4 балла, у «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 1 игре

На счету 29-летнего канадца 134 (48+86) очка в 81 игре в сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (сегодня — 1+1 в матче с «Детройтом», 4:3 ОТ). У трехкратного обладателя «Арт Росс Трофи» 130 (44+86) баллов в 75 играх.
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (сегодня — без очков в игре с «Ойлерс» за 27:57). У него 126 (52+74) очков в 79 играх.
До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 1 матчу, «Эвеланш» — 2. Все три команды уже обеспечили себе место в плей-офф.
«Эдмонтону» предстоит сыграть с «Ванкувером» дома, «Тампе» — с «Рейнджерс» дома, а «Колорадо» будет противостоять «Калгари» (в гостях) и «Сиэтлу» (дома).
Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя — большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) — меньшее число проведенных игр.