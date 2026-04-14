Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Мы все в России его ждем, но это семейный вопрос. Саша сам определится и скажет»

Срок действующего контракта 40-летнего форварда «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее Овечкин заявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Саша сам определится и скажет. Конечно, мы все в России его ждем, но это уже семейный вопрос», — сказал Ротенберг.
Овечкин — воспитанник «Динамо», он провел за бело-голубых 204 матча в чемпионатах России и FONBET КХЛ.
Дмитрий Губерниев: «Надеюсь, Ротенберг возглавит “Динамо”. После 0−4 в серии что метаться? У вас готовый человек в системе. Как почетный динамовец голосую за Романа Борисовича».
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше