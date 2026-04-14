Патрик Кэйн набрал 1400 очков в НХЛ, став 24-м таким игроком в истории лиги. Только у Овечкина, Малкина и Кросби больше среди действующих хоккеистов

На счету 37-летнего американца 508 голов и 892 ассиста в 1368 играх за «Ред Уингс», «Чикаго» и «Рейнджерс».
Кэйн стал 24-м хоккеистом в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Он занимает четвертое место по очкам среди действующих игроков, уступая только Сидни Кросби (1761 балл, «Питтсбург»), Александру Овечкину (1686, «Вашингтон») и Евгению Малкину (1407, «Питтсбург»).
В этом сезоне у Кэйна 57 (16+41) результативных действий за 66 матчей. Срок его контракта истекает 30 июня 2026 года.
Узнать больше по теме
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.