Чистяков о поездке в США: «В России сервис намного лучше. Мечта детства сбылась — посмотреть, как живут люди за океаном»

— Вы ездили зимой в Америку. Расскажите, как вам поездка?
— Мечта детства сбылась — съездить в Америку, посмотреть, как живут люди за океаном. В целом много хорошего увидел. Сходил на спортивные мероприятия, которые хотел посетить: баскетбол, хоккей. Эти моменты отложатся у меня в голове, очень интересно.
— В чем различия? Кто туда ездил, ругают сервис.
— У нас сервис намного лучше. По сервису Россия — номер один.
— Вы виделись там с Овечкиным. Как вы считаете, он — спортсмен номер один в России?
— Я думаю, что один из главных точно. Очень симпатизирую этому человеку, спортсмену. Поэтому для меня однозначно «да».