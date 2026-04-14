Депутат Журова об Овечкине в НХЛ: «Если останется за рекордом еще на год, болельщики не обидятся. За это время нашу команду могут допустить до ЧМ»

Срок действующего контракта 40-летнего форварда «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее Овечкин заявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Верите ли вы, что Овечкин останется в НХЛ еще на один сезон, чтобы побить рекорд Гретцки, или уже вернется домой?
— Грустно [что «Вашингтон» не вышел в плей‑офф]. Думаю, что рекорд сильно манит. Допускаю, что болельщики не обидятся на него, если он останется в НХЛ еще на год за рекордом. Все‑таки остаться в истории с его фамилией — это значимо, поэтому его все поймут.
Тем более допускаю, что за это время нашу команду, наверное, уже могут допустить до участия в чемпионате мира. Сейчас ситуация, что вроде бы и рекорд хочется побить, но в то же время это не так просто.
Не знаю, что Саша решит в итоге. Это его выбор. Сейчас отдохнет и решит, — сказала Журова.
Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Мы все в России его ждем, но это семейный вопрос. Саша сам определится и скажет».