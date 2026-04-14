Овечкин еще не договаривался с «Вашингтоном» о новом контракте, заявил «Матч ТВ»: «То, что сейчас сообщают — спекуляция. Есть много факторов, Александр не принял решение»

Ранее такая информация появилась в соцсетях.
«Это не соответствует действительности. Александр на самом деле еще не принял решение, останется ли он в “Вашингтоне”. Есть очень много факторов, которые на это влияют. Чтобы разобраться в этом, ему надо приехать домой в Москву.
То, что сообщают сейчас о готовом контракте с «Кэпиталс» — просто спекуляция на фактах из открытых источников. Сам Александр сказал, что к решению придет только в межсезонье, когда приедет домой. Верить надо только этому", — сказано в сообщении.
Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 63 (32+31) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2023 года. С Овечкиным в команде — в 5-й раз за 21 сезон.
Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Мы все в России его ждем, но это семейный вопрос. Саша сам определится и скажет».