2-й период
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
7.90
X
4.40
П2
1.46
Хоккей. НХЛ
15.04
Айлендерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
15.04
Бостон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
15.04
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
15.04
Филадельфия
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.44
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
15.04
Миннесота
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
15.04
Калгари
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
15.04
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.42
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
15.04
Сент-Луис
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
15.04
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
1
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2

Овечкин еще не договаривался с «Вашингтоном» о новом контракте, заявил «Матч ТВ»: «То, что сейчас сообщают — спекуляция. Есть много факторов, Александр не принял решение»

«Матч ТВ» со ссылкой на источник из близкого круга Александра Овечкина, опроверг слухи о том, что капитан «Вашингтона» принял решение продлить контракт с клубом НХЛ на год.

Источник: Спортс‘’

Ранее такая информация появилась в соцсетях.

«Это не соответствует действительности. Александр на самом деле еще не принял решение, останется ли он в “Вашингтоне”. Есть очень много факторов, которые на это влияют. Чтобы разобраться в этом, ему надо приехать домой в Москву.

То, что сообщают сейчас о готовом контракте с «Кэпиталс» — просто спекуляция на фактах из открытых источников. Сам Александр сказал, что к решению придет только в межсезонье, когда приедет домой. Верить надо только этому", — сказано в сообщении.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 63 (32+31) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2023 года. С Овечкиным в команде — в 5-й раз за 21 сезон.

Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Мы все в России его ждем, но это семейный вопрос. Саша сам определится и скажет».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
