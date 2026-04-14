Овечкин прилетит в Москву в мае («Матч ТВ»)

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ и проведет последний матч регулярного чемпионата в ночь с 14 на 15 апреля.
«Александр приедет в Россию только в мае. Впереди у него еще один матч, который состоится в Коламбусе. После этого в “Кэпиталс” подведут итоги сезона, пройдет пресс‑конференция. Также Александр должен пройти полный медосмотр.
Надо еще собрать вещи, детям нужно доучиться. У него же семья. Только после этого Ови полетит в Москву", — сказано в сообщении.
Овечкин еще не договаривался с «Вашингтоном» о новом контракте, сообщил источник «Матч ТВ»: «Спекуляция на фактах из открытых источников. Есть много факторов, Александр не принял решение».