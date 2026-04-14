Овечкин сыграет с «Коламбусом» в заключительном матче регулярки. 40-летний капитан «Вашингтона» проведет все 82 игры в сезоне

Главный тренер «Кэпитал» Спенсер Карбери подтвердил, что 40-летний россиянин сыграет против «Коламбуса» сегодня ночью. Начало игры — в 02:00 по московскому времени.
Таким образом, Овечкин в пятый раз в карьере проведет все 82 матча в регулярном чемпионате, а с учетом сезона-2012/13, когда было 48 игр, Александр в шестой раз не пропустит ни одного матча за чемпионат.
Воспитанник «Динамо» станет пятым хоккеистом, сыгравшим 82 матча в регулярке в 40 лет и старше. Ранее это дважды делал Яромир Ягр, а также по разу Теему Селянне, Никлас Лидстрем и Дэйв Андрейчук.
На счету Овечкина 63 (32+31) очка в 81 матче при показателе полезности «минус 3». Его подробная статистика — здесь.
