Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в 21-й раз за 21 сезон в НХЛ. Лучшим бомбардиром — в 15-й

40-летний россиянин завершил сезон с 64 (32+32) очками в 82 играх. Он опередил форварда Тома Уилсона (62 очка в 72 играх, 30+32) на 2 гола и 2 балла.
Овечкин становился лучшим снайпером «Кэпиталс» в каждом из 21 своего сезона в лиге.
Лучшим бомбардиром — в 15 из них (в сезоне-2015/16 им был Евгений Кузнецов, 2016/17 и 2020/21 — Никлас Бэкстрем, 2019/20 — Джон Карлсон, 2023/24 и 2024/25 — Дилан Строум).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.