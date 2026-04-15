19:30
Торпедо
:
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
7
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Анахайм
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Монреаль
2
Фетисов об Овечкине: «Рекомендовал бы остаться еще на сезон в “Вашингтоне”. Надо побить рекорд и постараться выиграть Кубок Стэнли — все может быть красиво»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин должен продолжить играть в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» провел последний матч по действующему контракту с клубом. Он набрал 64 (32+32) очка за 82 игры в текущем регулярном чемпионате.

«Я бы настоятельно рекомендовал Овечкину остаться еще на один сезон в “Вашингтоне”. Я говорил с ним об этом. Сил у него достаточно.

Надо захотеть, готовиться к новому сезону и отыграть, побить рекорд [Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф]. Ну и постараться выиграть Кубок Стэнли с командой. Все может быть красиво — прямо вижу это", — сказал Фетисов.

Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше