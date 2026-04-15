Фетисов об Овечкине: «Рекомендовал бы остаться еще на сезон в “Вашингтоне”. Надо побить рекорд и постараться выиграть Кубок Стэнли — все может быть красиво»

40-летний капитан «Вашингтона» провел последний матч по действующему контракту с клубом. Он набрал 64 (32+32) очка за 82 игры в текущем регулярном чемпионате.
«Я бы настоятельно рекомендовал Овечкину остаться еще на один сезон в “Вашингтоне”. Я говорил с ним об этом. Сил у него достаточно.
Надо захотеть, готовиться к новому сезону и отыграть, побить рекорд [Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф]. Ну и постараться выиграть Кубок Стэнли с командой. Все может быть красиво — прямо вижу это", — сказал Фетисов.
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим».