Кучеров не смог выиграть «Арт Росс Трофи» в этом сезоне. Форвард «Тампы» набрал 130 очков в 76 матчах

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:4).

Источник: Спортс‘’

Россиянин заработал «минус 1» по полезность, нанес один бросок по воротам и заблокировал один бросок соперника. Игровое время — 20:40 (5:02 — в большинстве).

Таким образом, Кучеров завершил регулярный чемпионат и набрал 130 (44+86) очков при полезности «плюс 43» в 76 играх. Форвард не смог выиграть «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) в этом сезоне.

На данный момент Никита идет вторым в списке бомбардиров. Лидирует Коннор Макдэвид — 134 очка. Третье место занимает Нэтан Маккиннон — 127 баллов. «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще по одному матчу в регулярке.

Добавим, что Кучеров выигрывал «Арт Росс Трофи» три раза в карьере — 2019, 2024 и 2025 год.

