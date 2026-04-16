Матч-центр
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Сан-Хосе
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Торонто
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Даллас
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Рейнджерс
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Детройт
1
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Металлург Мг
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
2
Дыняк о слухах про увольнение Квартальнова: «Кто-то вбросил глупость. Нельзя так говорить про тренера, который многое сделал для КХЛ — это неуважение»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал слухи о возможной отставке Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера «Динамо» Минск.

Источник: Спортс‘’

Эта информация появилась в соцсетях перед четвертой игрой серии второго раунда Кубка Гагарина. Позднее клуб и тренер ее опровергли.

— Счет в серии по игре?

— Если мы победили 4−0, то по игре.

— Что стало переломным в этой серии?

— Победа в овертайме во втором матче. Нэйтан Тодд мастерски попал в моменте с голом.

— Следили за вчерашними новостями вокруг «Динамо»?

— Кто-то вбросил глупость, неподтвержденную информацию. Нельзя так говорить про тренера, который много лет работает в лиге, многое сделал для нее. Это неуважение к тренеру. Не вижу смысла так говорить о человеке, — сказал Дыняк.

Квартальнов тренировал «Ак Барс» с 2019 по 2022 год. При нем Дыняк дебютировал за клуб и стал игроком основного состава.

Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше».