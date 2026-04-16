Дыняк о слухах про увольнение Квартальнова: «Кто-то вбросил глупость. Нельзя так говорить про тренера, который многое сделал для КХЛ — это неуважение»

Эта информация появилась в соцсетях перед четвертой игрой серии второго раунда Кубка Гагарина. Позднее клуб и тренер ее опровергли.
— Счет в серии по игре?
— Если мы победили 4−0, то по игре.
— Что стало переломным в этой серии?
— Победа в овертайме во втором матче. Нэйтан Тодд мастерски попал в моменте с голом.
— Следили за вчерашними новостями вокруг «Динамо»?
— Кто-то вбросил глупость, неподтвержденную информацию. Нельзя так говорить про тренера, который много лет работает в лиге, многое сделал для нее. Это неуважение к тренеру. Не вижу смысла так говорить о человеке, — сказал Дыняк.
Квартальнов тренировал «Ак Барс» с 2019 по 2022 год. При нем Дыняк дебютировал за клуб и стал игроком основного состава.
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше».