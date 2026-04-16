Овечкин пошутил про игру за другой клуб НХЛ: «Я же свободный агент. Скорее всего, нет»

Соглашение 40-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.
— Я почти уверен, что это не моя последняя игра. Надеюсь, это не последняя моя игра против «Коламбуса». Как я уже говорил, мне нужно принять решение.
— Рассмотрели бы возможность подписания контракта с другой командой НХЛ?
— Ну, я же свободный агент (улыбается). Скорее всего, нет.
Сыновья постоянно спрашивают: «Пап, ты вернешься?» Отвечаю им: «Посмотрим». Они хотят, чтобы я вернулся, потому что любят этот город, команду, ребят, — сказал Овечкин.
Форвард «столичных» завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 играх. За карьеру в рамках регулярок у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх.
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим».
Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ.