Уилсон о будущем Овечкина: «Он легенда хоккея, может делать все, что захочет. Если он решит, что это конец, это будет одна из самых легендарных карьер в истории»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон высказался о будущем капитана клуба Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Соглашение 40-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

"Столько всего неизвестно. Он очень много значит для всех в этой раздевалке. Он легенда хоккея. Он так много сделал для меня лично, для каждого парня в этой комнате, для этого города, для лиги. В конце концов, это же Ови. На данном этапе он может делать все, что захочет.

Если он захочет вернуться и играть, попробовать еще раз, он это сделает, и мы будем стремиться к этому. Если он решит, что это конец, каждый парень поддержит его, и это будет одна из самых легендарных карьер в истории.

Ничто из сказанного мной не даст вам больше информации, чем из первых уст. Я не думаю, что это была его последняя игра. Но я не знаю точно. Вы, ребята, думаете, что я знаю, но это не так. В конце концов, я думаю, никто не знает. Я не думаю, что он сам знает. Но он будет тщательно обдумывать это. Мне нравится играть с этим парнем", — сказал Уилсон.

Овечкин о «Вашингтоне»: «Если я решу вернуться, мы должны попасть в плей-офф, нам нужно будет бороться за Кубок Стэнли».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше