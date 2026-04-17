17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Маккиннон выиграл гонку снайперов НХЛ, забросив 53 шайбы в 80 играх. Это его первый «Морис Ришар Трофи» в карьере

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон выиграл гонку снайперов НХЛ и впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

30-летний канадец забросил 53 шайбы в 80 играх (на заключительный матч регулярки против «Сиэтла» он не вышел) и опередил на 2 гола ближайшего преследователя — форварда «Монреаля» Коула Кофилда (51 гол в 81 игре).

Третье место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 48 голами в 82 играх.

Сразу 4 игрока забросили по 45 шайб — форварды Кирилл Капризов («Миннесота», в 78 играх), Макклин Селебрини («Сан-Хосе», в 82), Уайтт Джонстон и Джейсон Робертсон (оба — «Даллас», в 82).

Восьмым стал форвард «Тампы» Никита Кучеров с 44 шайбами в 76 играх. В топ-10 также вошли Мэттью Болди («Миннесота», 42 в 76) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 42 в 82).

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
