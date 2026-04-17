Маккиннон выиграл гонку снайперов НХЛ, забросив 53 шайбы в 80 играх. Это его первый «Морис Ришар Трофи» в карьере

30-летний канадец забросил 53 шайбы в 80 играх (на заключительный матч регулярки против «Сиэтла» он не вышел) и опередил на 2 гола ближайшего преследователя — форварда «Монреаля» Коула Кофилда (51 гол в 81 игре).
Третье место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 48 голами в 82 играх.
Сразу 4 игрока забросили по 45 шайб — форварды Кирилл Капризов («Миннесота», в 78 играх), Макклин Селебрини («Сан-Хосе», в 82), Уайтт Джонстон и Джейсон Робертсон (оба — «Даллас», в 82).
Восьмым стал форвард «Тампы» Никита Кучеров с 44 шайбами в 76 играх. В топ-10 также вошли Мэттью Болди («Миннесота», 42 в 76) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 42 в 82).