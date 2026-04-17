Губерниев о будущем Овечкина: «Не хотеть играть в НХЛ было бы странно — только если бы ему предложили миллиард в России. В “Вашингтоне” его все устраивает»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Александр сказал, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. В каждой шутке есть доля истины?
— Думаю, это не шутка. Мне кажется, и здесь совершенно очевидно, что Овечкину нужен двухлетний контракт с «Вашингтоном». Он еще в состоянии несколько лет поиграть на высоком уровне в НХЛ. В «Вашингтоне» его все устраивает, теперь дело за боссами клуба.
— Если капитан не хотел бы больше играть, ушел бы от ответа на вопрос?
— Было бы странно на месте Овечкина не хотеть играть в НХЛ. Только если бы ему в России предложили миллиард, но здесь таких денег никто не предложит, поэтому он останется в НХЛ. Да и не все меряется деньгами, играть надо там, где сильнейшие, а Овечкин сейчас среди сильнейших один из лучших.
— Вряд ли Овечкин в 41−42 года будет сильно терять в своих качествах?
— Ответ очевиден с учетом его формы, — сказал Губерниев.
Овечкин про 82 игры за сезон в 40 лет: «У меня были повреждения, но персонал “Вашингтона” работал отлично. Иногда я просыпался с болью, приходил на арену, и они помогали».