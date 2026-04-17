Александр Кожевников: «Овечкину надо продолжать играть. Рекорд НХЛ должен быть российским. Уверен, сил у Саши хватит»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину нужно продолжить карьеру в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Я считаю, что Саше надо однозначно продолжать играть и побить рекорд Уэйна Гретцки. Рекорд НХЛ должен быть российским, и думаю, он будет российским. И полагаю, что Саша побьет рекорд еще в начале следующего сезона, до Нового года.

Уверен, сил у Саши хватит. Может быть, скорость у него стала уже не та, как раньше, но бросок-то остался отменным. И его никто у него не отберет", — сказал Кожевников.

