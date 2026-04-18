завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. КХЛ
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
Светлов о «Салавате»: «Беспокоит, что клуб словно бы становится фармом “Ак Барса”. Чуть ли не команды разных лиг. В Уфе готовят легионеров, а потом Казань берет их готовыми»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов считает, что «Салават Юлаев» и «Ак Барс» выглядят как клубы из разных лиг.

Источник: Спортс‘’

Уфимский клуб завершил сезон во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (0−4). Казанцы вышли в полуфинал, обыграв «Динамо» Минск (4−0).

— Учитывая все вводные, «Салавату» удалось спастись и не завалить сезон. Но перспективы команды совсем не радужные.

— Почему?

— Не работает система. «Торос», который не так давно был одним из лидеров ВХЛ, завалил сезон — восемнадцатое место. В первом же раунде плей-офф МХЛ вылетел «Толпар».

Получается, «Салават» обречен формироваться не из своих воспитанников, а из легионеров и свободных агентов. Это дорогая история. В том числе и отсюда растут ноги многих финансовых проблем. И это мы говорим о Башкортостане, где хоккей — витрина всего республиканского спорта.

Вот вам пример. Несколько лет назад в КХЛ гремели «зеленые дерби». А теперь «Ак Барс» и «Салават» воспринимаются чуть ли не как клубы разных лиг. У Казани — отличная селекция, клуб усиливается по ходу сезона, а Уфа всего лишь латает дыры.

Беспокоит, что «Салават» словно бы становится фарм-клубом «Ак Барса». В Уфе, скажем, прокатывают и готовят легионеров — например, Хмелевски и Тодда, а потом Казань берет их готовыми, ставит на лидерские позиции и делает результат.

Кстати, не удивлюсь, если летом по этой же дорожке пойдет и Ремпал, — сказал Светлов.

Виктор Козлов: «Салават» растит кадры для «Ак Барса». Казанцам повезло подписать Тодда, Хмелевски и Пустозерова".