Немировски об Овечкине: «Отыграет еще минимум сезон в НХЛ, а “Вашингтон” выйдет в следующий плей‑офф. Его дети с удовольствием смотрят на игру отца»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.
«Я думаю, Овечкин отыграет еще один сезон в НХЛ. Думаю, “Вашингтон” выйдет в плей‑офф в следующем сезоне с ним в составе.
Его дети становятся старше, и вы можете видеть, как они на трибунах с удовольствием смотрят, как их отец играет в НХЛ. Поэтому мой прогноз — он как минимум отыграет еще один сезон в НХЛ", — сказал Немировски.
Кросби о любви Овечкина к фастфуду: «Это на него не повлияло, он по-прежнему забивает. Хотел бы я так. Обожаю сладости, но слежу за количеством съеденного».