Оши считает, что Овечкин останется в «Вашингтоне» на год: «Он проведет прощальный сезон. Может, соглашение будет более выгодным для него, чем для клуба»

"Если бы вы спросили меня неделю назад, я бы сказал [что он не вернется]. Но я работал на их последнем матче в Коламбусе. Встретился с ребятами накануне, немного посидели. Все разошлись, а мы с Ови остались еще примерно на час и просто поговорили вдвоем.
Думаю, ему нужно было доиграть сезон до конца и понять, в каком состоянии его тело. Я скажу так: скорее всего, он вернется еще на один прощальный сезон — уже по-настоящему. Похоже, после рекорда ему нужно было немного отойти от шумихи в СМИ.
Думаю, он подпишет контракт на один год. Возможно, это будет соглашение, которое будет чуть более выгодным для него, чем для клуба — как своего рода благодарность за все, что он сделал. Но исключительно мое личное мнение. Я ни с кем это не обсуждал, тем более внутри команды.
Мне кажется, шанс есть еще и потому, что его дети еще маленькие — они любят хоккей, любят смотреть, как он играет. Они на каждом матче. Думаю, он хочет еще год поиграть перед ними. Так что я считаю, что он вернется", — сказал Ти Джей Оши в подкасте Home by 3.