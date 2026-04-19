Оши считает, что Овечкин останется в «Вашингтоне» на год: «Он проведет прощальный сезон. Может, соглашение будет более выгодным для него, чем для клуба»

Бывший нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши выразил мнение, что Александр Овечкин подпишет новый контракт с «Кэпиталс» на один сезон.

Источник: Спортс‘’

"Если бы вы спросили меня неделю назад, я бы сказал [что он не вернется]. Но я работал на их последнем матче в Коламбусе. Встретился с ребятами накануне, немного посидели. Все разошлись, а мы с Ови остались еще примерно на час и просто поговорили вдвоем.

Думаю, ему нужно было доиграть сезон до конца и понять, в каком состоянии его тело. Я скажу так: скорее всего, он вернется еще на один прощальный сезон — уже по-настоящему. Похоже, после рекорда ему нужно было немного отойти от шумихи в СМИ.

Думаю, он подпишет контракт на один год. Возможно, это будет соглашение, которое будет чуть более выгодным для него, чем для клуба — как своего рода благодарность за все, что он сделал. Но исключительно мое личное мнение. Я ни с кем это не обсуждал, тем более внутри команды.

Мне кажется, шанс есть еще и потому, что его дети еще маленькие — они любят хоккей, любят смотреть, как он играет. Они на каждом матче. Думаю, он хочет еще год поиграть перед ними. Так что я считаю, что он вернется", — сказал Ти Джей Оши в подкасте Home by 3.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше