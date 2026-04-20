Ребров о тренировке с ХК «Спартак»: «Амуниция весит около 20−25 кг. Шайбу отлично видно, поймать слабый бросок довольно легко. При этом страшно, когда она летит в район лица и плеча»

«Недавно позвонили и предложили приехать на тренировку хоккейного “Спартака”. Причем не просто приехать, а выйти на лед и провести тренировку с Сашей Георгиевым. Выйти в форме, встать в ворота, попробовать себя в новой роли.
Изучил биографию вратарей — Артема Загидулина и Александра Георгиева, который только из Америки вернулся. Откуда они и где играли, чтобы понимать и тупых вопросов не задавать. И Серегой никого не назвать.
Коньки и поддевка свои были, а остальную форму выдали: свитер, клюшку, щитки, блин, ловушку, шлем лично от Загидулина передали. Форма надевается очень непросто, целый ритуал со шнурками и щитками. Георгиев еще спросил: «Ракушка есть?» Я уточнил: «А надо?» Он засмеялся: «На твоем месте надел бы на всякий случай».
Минут двадцать заняло переодевание вместе с объяснениями. Ловушку дали вообще новую. Там такая система, что под ней как бы перчатка с пальцами, но отверстия под пальцы очень маленькие — еле запихнешь. Ну и вообще с ловушкой на руке не очень удобно. Вся амуниция весит около 20−25 килограммов. Ощущение, будто на тебя тулуп надели. Непривычно и некомфортно.
Катаюсь я нормально — даже в кипе получалось фонарики делать. Это когда ты ноги ставишь то широко, то узко. Георгиев посмотрел: «Ага, что-то можешь, пойдем тогда вещи серьезнее делать». Попробовали баттерфляй — это когда падаешь на колени и щитками перекрываешь низ. Сразу почувствовал, что у меня крестообразные связки не все свои (у Реброва за карьеру было четыре разрыва крестообразных связок — Спортc«“), что беда с пахами и тазобедренными суставами.
Самое тяжелое — с блином и ловушкой бросить шайбу. У меня так и не получилось совместить руки на клюшке, чтобы шайбу толкнуть. Даже покатить не мог, не говоря уже о том, как вратари иногда голы через всю площадку забивают.
В воротах пошло нормально. Взяли защитника, он начал бросать мне в район ловушки. Шайбу отлично видно, поймать слабый бросок довольно легко. При этом очень страшно, когда она летит в район лица и плеча. Непонятно, как реагировать: ни ловушкой, ни блином не сыграешь, неуютно становится.
Приятное ощущение, когда отбиваешь блином. Не могу объяснить, что именно мне понравилось, но так кайфово. Звук классный: «Тык-тык». Наслаждение неосознанное.
В хоккее вообще другие паттерны поведения для вратаря: если в футболе мы увеличиваем площадь и расставляем широко руки/ноги, то здесь прежде всего надо уменьшать количество щелей. Поэтому и ценятся большие вратари, которые одновременно могут и существенную часть ворот перекрыть, и щелей не допустить.
Еще интересно: хоккейный вратарь вообще не выключается, у него нет возможности помечтать. Если в футболе можно отвлечься и на зрителей поглазеть, пока у чужих ворот угловой подают, то здесь полная концентрация. Прилететь может в любой момент, даже очухаться не успеешь", — написал Ребров.
«Ссыкун туда никогда не встанет». Артем Ребров очутился в хоккейных воротах.