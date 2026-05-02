Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2

Протас о Кубке Гагарина: «Овечкин верил в “Динамо” и очень расстроился раннему вылету. Я же знал, что у москвичей нет шансов против Минска»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, что вместе с Александром Овечкиным следил за противостоянием московского и минского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

Московский клуб проиграл в серии со счетом 0−4, минчане во втором раунде ни разу не смогли обыграть «Ак Барс».

«Ценю время, которое мы проводим вместе. Нам всегда есть что обсудить. Например, КХЛ. Александр Михайлович известен своей привязанностью к московскому “Динамо”. А здесь еще так вышло, что в первом раунде плей-офф его родному клубу выпало соперничать с моей бывшей командой — минским “Динамо”. Конечно, мы это обсуждали. Овечкин переживал, верил в своих и очень расстроился их раннему вылету. Я же знал, что у москвичей нет шансов. Был уверен, что Минск пройдет. Но мы точно не ожидали, что серия закончится так быстро.

По мере возможностей следил и за противостоянием «зубров» с «Ак Барсом». Обидно, что все закончилось поражением «Динамо» в четырех матчах, ведь, казалось, Минск считался явным фаворитом. По крайней мере в прессе это так преподносилось — почти все писали, что «Динамо» обязано проходить. Но «Ак Барс» выиграл серию под ноль, и это еще одно подтверждение того, что в плей-офф нет фаворитов и аутсайдеров. Не стоило забывать, что казанский клуб является гегемоном КХЛ, который имеет колоссальный опыт и всегда претендует на самые высокие места.

Обидно, что «Динамо» не выиграло ни одного матча в этой четвертьфинальной серии. Я верил в ребят, многих из них хорошо знаю. Но в целом, несмотря на смазанную концовку, считаю, команда провела отличный сезон", — считает Протас.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше