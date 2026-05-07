Буше о 3:4 с «Локомотивом» в 7-м матче: «Авангард» встречался с лучшей командой КХЛ, этот коллектив строился пять лет. Горжусь своими ребятами, они настоящие воины"

Омичи уступили железнодорожникам в овертайме в седьмом матче (3:4).
"Нам не удалось предотвратить голы в наши ворота. Нужно понимать, что мы встречались с лучшей командой лиги. Этот коллектив строился пять лет.
Мы еще не там, чуть‑чуть не достает, нам до «Локо». Мы встретились с топовой командой, это зрелый коллектив. Мы большими шагами идем к тому, чтобы быть на этом же уровне, но останавливаемся в одном голе. Я горжусь своими ребятами, многие играли с травмами. Они настоящие воины. У них были серьезные травмы, в обычное время с такими не играют", — сказал Буше.