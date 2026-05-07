Буше после вылета «Авангарда»: «У нас нет необходимой глубины состава — это наше отличие от “Локомотива”. Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова»

— После первого пропущенного гола была длинная пауза, что пытались сделать?
— Неприятный отскок от стекла, обычно за этим следует свисток. Мы просто не понимали, где находилась шайба.
— Последние пару дней в информационном поле много обсуждались проигранные вашими командами матчи.
— Я не читаю СМИ, поэтому не понимаю, о чем вы говорите. Давайте без драмы — только вопросы про хоккей.
— Что сказали команде в раздевалке?
— Это останется между нами.
— В этой серии вы трижды проиграли, ведя в две шайбы. В чем причина?
— Все поражения были по разным причинам. Мы играли с очень сильной командой. Взять хотя бы Радулова — он невероятный игрок. Несмотря на свой возраст, он в топовой форме, надо отдать ему должное. В предыдущем матче он на своих плечах вынес команду и одолел нас.
— Не считаете ли вы, что слишком много времени дали лидерам. Может быть, надо было отдать его другим игрокам?
— У нас нет необходимой глубины состава — это наше отличие от «Локомотива». Надо над этим работать. В этом году мы сделали шаг вперед, но осознаем, над чем нам надо поработать, — сказал Буше.