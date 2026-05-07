Форвард «Локомотива» Березкин: «Серии с “Авангардом” — за пределами фантастики. Две крутые команды. Очень рад, что мы идем дальше»

— Какие ощущения сейчас?
— Круто вернуться в серию таким образом, еще и в двух матчах по две шайбы отыграть, рад за ребят и за город.
— Что было в голове, когда почувствовали, что шайба за ленточкой? Какая первая эмоция?
— Невероятное безумие, арена взорвалась, я понимал, что сейчас на меня пацаны побегут. На протяжении двух овертаймов сам себе говорил, что забью и это получилось. Круто, что команда вышла в финал.
— Можно сказать, что это самая невероятная серия в вашей карьере?
— Пока да. Но в принципе на протяжении трех лет серии с Омском за пределами фантастики — две крутые команды. Я очень рад, что мы идем дальше.
— Эта серия — одна из самых крутых в истории КХЛ?
— Давайте скажем, что так и есть, но мы не знаем, что дальше будет. Столько эмоций и сил. Кайф, когда ты побеждаешь.
— «Авангард» — ваш клиент?
— Не скажу, что наш клиент. Все три года с ними невероятно тяжело играть. У них очень хорошая команда, но мы семья, — сказал Максим Березкин.