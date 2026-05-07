Сергей Светлов: «В “Авангарде” все было выстроено под карт-бланш тренера — идеальные условия! Кожевников прав — клуб выложился в сиюминутный результат, но не достиг его»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Сергей Светлов дал комментарий после поражения «Авангарда» от «Локомотива» (3−4) в полуфинале Кубка Гагарина.

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

— Вчера у Омска шансы были?

— Опять преимущество в две шайбы — и опять во второй половине встречи Омск подсаживается, упуская эту фору.

Но отдам «Авангарду» должное. Если в шестой игре в овертаймах он держался на остатках морально-волевых, то вчера оба овертайма провел на равных, имел шансы на победу.

— На пресс-конференции его главный тренер Ги Буше посетовал на то, что весь сезон он прошел лишь одиннадцатью форвардами. По делу?

— Знаете, «Авангард» — одна из тех команд, в которых все было выстроено под главного тренера, под его карт-бланш.

Омск последние полтора года вел мощную кадровую политику, со стороны казалось, что все пожелания тренерского штаба выполняются. Идеальные условия для работы!

Другой вопрос, почему в кадровом плане не видно результатов работы системы.

У Омска есть команды ВХЛ и МХЛ. Основной команде всегда нужна подпитка молодой кровью. В «Авангарде», к сожалению, мы этого не увидели.

Тут прав наш олимпийский чемпион Александр Кожевников — омский клуб полностью вложился именно в сиюминутный результат. Но, увы, не достиг его.

В следующем сезоне «Авангарду» будет тяжелее, — сказал Сергей Светлов.