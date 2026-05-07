Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.18
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.24
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2

Пономарев о серии с «Локомотивом»: «Последние матчи были для игроков, которые получают удовольствие от игры и любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался после поражения от «Локомотива» (3−4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

В седьмом матче команда тренера Ги Буше уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

— Казалось, что еще к концу второго периода игра была в ваших руках. Что пошло не так?

— К сожалению, я не видел, что было до начала третьего периода.

А дальше мы хорошо контролировали шайбу, но соперник в нужный момент включил следующую передачу и забил. Но, если честно, они заслужили это, потому что матч был очень тяжелый.

И вообще две последние игры были для хоккеистов, которые получают удовольствие от игры и искренне любят хоккей, независимо от того, кто сколько денег зарабатывает. Все от этого получили колоссальное удовольствие.

Очень больно и неприятно говорить, что мы проиграли, но могу считать себя счастливым человеком, потому что доходить в двух матчах до второго овертайма… Я не могу передать эмоции, от того, насколько больно и неприятно сейчас говорить, что мы проиграли, но в моменте мы отдали все. Даже не было сил на смену ехать.

Но иногда так складывается в жизни. Это хороший урок, который в дальнейшем нам поможет выиграть Кубок Гагарина, — сказал Василий Пономарев.