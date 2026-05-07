Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей “Локомотива” в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом и “Ак Барсом” стартует 11 мая в Ярославле.
«Организуем в муниципальных округах фан-зоны для трансляции матчей с участием “Локомотива”. Вчера наша команда после напряженного и красивого матча с омским “Авангардом” в третий раз подряд вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с казанским “Ак Барсом”.
Важно создать условия для просмотра и обеспечить безопасность людей. Вместе с правоохранительными органами уделим этому самое серьезное внимание. Адреса фан-зон опубликованы на портале правительства Ярославской области. Прямую трансляцию обеспечит телеканал «ЯПервый».
В прошлом году, когда «Локомотив» впервые завоевал Кубок Гагарина, такие фан-зоны показали свою востребованность. Тысячи болельщиков объединялись, приходили семьями. Приглашаю и в этом году вместе поддержать команду!" — написал Евраев.