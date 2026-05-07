Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.20
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.27
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Кожевников о «Локомотиве»: «Багаж Никитина. Ничего там тренерского нет, Хартли повезло, попал в удачную атмосферу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Источник: Спортс‘’

В полуфинальной серии команда тренера Боба Хартли обыграла «Авангард» (4−3). Клуб из Казани победил «Металлург» (4−1).

— И «Локомотив», и «Ак Барс» показывали хорошую игру, своеобразную. Кому-то нравится такой стиль, кому-то нет. Например, мне Казань не очень. Она похожа на команду Билялетдинова. И это понятно — там прислушиваются к Зинэтуле Хайдяровичу. «Локомотив» — это машина. Умеют вытаскивать матчи, что они доказали в серии с «Авангардом».

— «Ак Барс» — в чем сильные стороны этой команды?

— У Казани в команде все работает как единый механизм, все отработано. Достаточно хорошо в обороне играют, знают план, играют в систему и выполняют тренерское задание.

Но Казань можно брать импровизацией. Новые финты, новые комбинации от нападающих. Если будет импровизация, «Ак Барсу» будет тяжелее. У них такая команда, что все знают, куда ехать при ошибке своего партнера. Что-то нестандартное нужно им предлагать.

— В чем слабое место казанцев, на ваш взгляд?

— Вратарская позиция. Билялов, конечно, играет. Защитники работают. Но не сказать, что там все идеально не последних рубежах.

— Кого можно назвать первыми звездами в командах-финалистах?

— Для меня это Барабанов и Радулов. Барабанов прекрасно раскрылся в этом сезоне. Везде успевал отрабатывать — и в нападении, и в обороне. А в Ярославле, конечно, Саня Радулов. Сильнейший игрок, вообще мотор! Душа команды и сердце. Без Радулова такого успеха не было бы. Он не то, что в «Локомотиве», в КХЛ первая звезда!

— В чем сила «Локомотива»?

— У железнодорожников тоже все отработано. И в атаку могут убежать, и вторым номером работать. Две равных команды встретятся.

— Многие говорят, что Ярославль все еще на багаже Игоря Никитина едет. Как вы считаете, так это?

— Однозначно, багаж Никитина. Ничего там тренерского нет. Тренеру повезло, попал в удачную атмосферу.

— А в чем слабые места «Локомотива»?

— Повторюсь — вратарская линия. Пока Исаев играет не очень уверенно, чувствуется нервозность, — сказал Кожевников.