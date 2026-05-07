Алексей Василевский: «Кузнецов — большой мастер. Было заметно, что он очень старался на льду. Евгений преобразил “Салават”, подскочил в концовке, дал новый импульс»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о форварде Евгении Кузнецове.

Источник: Спортс‘’

— Что изменилось с приходом Евгения Кузнецова?

— Евгений — большой мастер, в раздевалке атмосфера сильно поменялась. Было заметно, что он очень старался на льду. Кузнецов преобразил команду, подскочил в концовке, дал новый импульс.

— Его однофамилец Максим Кузнецов стал одним из главных открытий этого сезона. Как ему это удалось?

— Максим уже со старта регулярного чемпионата был одним из лидеров команды, а в плей-офф подтвердил свой класс. Он пришел из ВХЛ и показал свой потенциал, что может быть лидером в самой важной части сезона. В тяжелых и ответственных играх проявил себя, забил нужные и важные голы, — сказал Василевский.

Агент Кузнецова: «Не ведем переговоры с “Салаватом”. В Уфе Евгения не будет в следующем сезоне, это уже точно. Клуб принял такое решение».