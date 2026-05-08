Брылин о Кучерове в 7-х матчах плей-офф: «Такие неудачи бывают, вешать всех собак на него одного было бы неправильно»

Безусловно, не стоит недооценивать, что в регулярном чемпионате Кучеров набирает очки из года в год. Он лидер команды, должен забивать, решать вопросы по результату. Но такие неудачи в плей-офф бывают, и вешать всех собак на него одного было бы неправильно. Я бы не стал говорить, что он во всем виноват, так как играет вся команда.