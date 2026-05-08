«Каролина» повела 3−0 в серии с «Филадельфией», выиграв 3-й матч (4:1). Свечников и Стаал набрали по 1+1, Андерсен отразил 18 из 19 бросков

«Каролина» обыграла «Филадельфию» (4:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3−0).
По 2 очка у победителей набрали форварды Андрей Свечников (1+1, 1-я звезда встречи), Джордан Стаал (1+1), Джордан Мартинук (0+2, 2-я звезда) и защитник Шейн Гостисбеер (0+2).
Вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен отразил 18 из 19 бросков.