Свечников — 2-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда» с 50+ очками в плей-офф. Среди россиян в НХЛ — 17-й

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (4:1, 3−0).

У 26-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 7 играх в текущем плей-офф НХЛ.

За карьеру в Кубке Стэнли — 51 (24+27) балл в 73 играх.

Свечников — второй игрок в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», достигший отметки 50 очков в плей-офф. Лидирует Себастьян Ахо (89 баллов в 96 играх, 37+52, сегодня — 0+1).

Отметим, что на третьем месте среди бомбардиров клуба в Кубке Стэнли также идет действующий игрок команды — Сет Джарвис (47 в 62, 20+27).

Среди россиян в истории лиги Андрей стал 17-м, кому удалось набрать 50 или более очков в плей-офф за карьеру. Он обошел Александра Радулова (49 в 67, 21+28), на 16-м месте идет Валерий Каменский (60 в 66, 25+35).